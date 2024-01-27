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В ООН начали расследование о причастности своих сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль

Суббота 27 января 2024 02:21
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В ООН начали расследование о причастности своих сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль Фото: агентство ООН расследует возможную причастность своих сотрудников к нападению ХАМАС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) начало расследование в отношении нескольких сотрудников, подозреваемых в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генеральный комиссар UNRWA Филипп Лаццарини рассказал, что израильские власти предоставили организации информацию о вероятной причастности нескольких ее сотрудников к чудовищным нападениям ХАМАС 7 октября.

"Чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь, я принял решение немедленно расторгнуть контракты с этими сотрудниками и приступить к расследованию, чтобы безотлагательно установить истину", - заявил он.

Лаццарини не раскрыл ни количество служащих, возможно причастных к нападениям, ни характер их предполагаемого роли. В то же время он сказал, что любой, кто был причастен к террористическим актам, будет привлечен к ответственности.

"Генеральный секретарь ООН в ужасе от этой новости", - сказал его спикер Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что глава ООН попросил Лаццарини провести расследование, чтобы гарантировать, что любой сотрудник UNRWA, участвовавший или способствовавший нападениям 7 октября, был немедленно уволен и передан для возможного уголовного преследования.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись в Израиль и во время нападения захватили в заложники сотни человек. Армия Израиля в ответ приступила к военной операции против боевиков в районе Сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа. По данным The Wall Street Journal, израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не отвечает цели Израиля уничтожить группировки.

По данным СМИ, 24 января Израиль и ХАМАС достигли предварительного согласия по прекращению огня на месяц и нового соглашения об освобождении заложников.

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