UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ООН озвучили предварительные сроки возобновления экспорта украинского зерна

Фото: в ООН озвучили предварительные сроки возобновления экспорта украинского зерна (Getty Images )
Автор: Сергей Пышкин

Во время сегодняшней встречи в Стамбуле, представители Украины, России, ООН и Турции договорились о разблокировании экспорта через Черное море. Первые поставки могут начаться уже в субботу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представители ООН заявили о том, что надеются, что первые поставки украинского зерна могут начаться уже в субботу.

Также ожидается, что экспорт из трех украинских портов достигнет довоенного уровня, то есть, 5 тонн зерна в месяц.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности подписания соглашения касаемо "зернового коридора" во время переговоров Украины, России, ООН и Турции в Стамбуле.

Также, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, открытие "зерновых коридоров" может позволить России продолжить экспорт удобрения и продовольствия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаТурция