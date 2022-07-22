В ООН озвучили предварительные сроки возобновления экспорта украинского зерна

Во время сегодняшней встречи в Стамбуле, представители Украины, России, ООН и Турции договорились о разблокировании экспорта через Черное море. Первые поставки могут начаться уже в субботу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Представители ООН заявили о том, что надеются, что первые поставки украинского зерна могут начаться уже в субботу.

Также ожидается, что экспорт из трех украинских портов достигнет довоенного уровня, то есть, 5 тонн зерна в месяц.