В ООН озвучили попередні сроки відновлення експорту українського зерна

Під час сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі, представники України, Росії, ООН й Туреччини домовились про розблокування експорту через Чорне море. Перші поставки можуть початися вже у суботу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Представники ООН заявили про те, що сподіваються, що перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже в суботу.

Також очікується, що експорт з трьох українських портів досягне довоєнного рівня, тобто, 5 тонн зерна на місяць.