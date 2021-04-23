В ООН отреагировали на заявление России об отводе войск от границ с Украиной

Организация объединенных наций (ООН) отреагировала на решение России отвести войска от границы с Украиной. Такие шаги в ООН приветвуют.
Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.
Он отметил, что в Организации обеспокоены ростом напряженности, которая возросла из-за действий России на границе с Украиной.
"Мы приветствуем любые шаги, которые помогают деэскалации напряженности в этом регионе. Мы выражали обеспокоенность ее ростом. Те меры, которые снижают напряженность, как в этом случае, мы приветствуем", - сказал Дюжаррик.
Ранее сообщалось, что ЕС будет внимательно следить за тем, как Россия перемещает личный состав и военную технику.
Как писало РБК-Украина, в Кремле заявили, что отвод российский войск от границ Украины не является вопросом отношений России и США. Москва делает то, что считает необходимым для своей армии.
Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск с оккупированного Крыма и восточной границы Украины. В течение последних недель скопление армии вызывало напряженность в Киеве, поскольку украинская сторона считала, что Москва рассчитывает на провокацию для возможно военного вторжения.