В ООН отреагировали на заявление России об отводе войск от границ с Украиной

Организация объединенных наций (ООН) отреагировала на решение России отвести войска от границы с Украиной. Такие шаги в ООН приветвуют.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в Организации обеспокоены ростом напряженности, которая возросла из-за действий России на границе с Украиной. "Мы приветствуем любые шаги, которые помогают деэскалации напряженности в этом регионе. Мы выражали обеспокоенность ее ростом. Те меры, которые снижают напряженность, как в этом случае, мы приветствуем", - сказал Дюжаррик.