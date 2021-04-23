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В ООН відреагували на заяву Росії про відведення військ від кордонів з Україною

Автор: РБК-Україна

Організація об'єднаних Націй (ООН) відреагувала на рішення Росії відвести війська від кордону з Україною. Такі кроки в ООН вітають.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє ТАСС.

Він зазначив, що в Організації стурбовані зростанням напруженості, яка зросла через дії Росії на кордоні з Україною.

"Ми вітаємо будь-які кроки, які допомагають деескалації напруженості в цьому регіоні. Ми висловлювали стурбованість її зростанням. Ті заходи, які знижують напруженість, як в цьому випадку, ми вітаємо", - сказав Дюжаррік.

Раніше повідомлялося, що ЄС буде уважно стежити за тим, як Росія переміщує особовий склад і військову техніку.

Як писало РБК-Україна, в Кремлі заявили, що відведення російський військ від кордонів України не є питанням відносин Росії і США. Москва робить те, що вважає за необхідне для своєї армії.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України. Протягом останніх тижнів скупчення армії викликало напруженість у Києві, оскільки українська сторона вважала, що Москва розраховує на провокацію для можливо військового вторгнення.

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