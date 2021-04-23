В ООН відреагували на заяву Росії про відведення військ від кордонів з Україною

Організація об'єднаних Націй (ООН) відреагувала на рішення Росії відвести війська від кордону з Україною. Такі кроки в ООН вітають.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє ТАСС.

Він зазначив, що в Організації стурбовані зростанням напруженості, яка зросла через дії Росії на кордоні з Україною. "Ми вітаємо будь-які кроки, які допомагають деескалації напруженості в цьому регіоні. Ми висловлювали стурбованість її зростанням. Ті заходи, які знижують напруженість, як в цьому випадку, ми вітаємо", - сказав Дюжаррік.