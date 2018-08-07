В ООН назвали количество употребляющих марихуану украинцев

В Украине в прошлом году марихуану употребляло не более 3% населения

В Украине в 2017 году марихуану употребляло не более 3% населения. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Коррупция и предубеждения: что мешает Украине легализировать марихуану".

Отметим, статистику точного употребления марихуаны РБК-Украина не смогли предоставить ни официальные ведомства, ни общественные активисты. В то же время, по данным ООН, в прошлом году марихуану употребляло не более 3% населения (из расчета, что в Украине проживает более 40 млн человек).

Для сравнения - в России этот показатель составляет 3,5%, в Польше - 4,6%, в Беларуси, Румынии и Молдове - до 2%. В Грузии марихуана популярна у 2,7% населения.

Отметим, в Украине употребление марихуаны не запрещено, но изготовление, транспортировка и продажа каннабиса и производных от него веществ - под административной и уголовной ответственностью.

В то же время ведущий научный сотрудник Института физиологии имени Богомольца Дмитрий Исаев отмечает, что в медицинских целях марихуану могли бы получать около 2 млн украинцев.

"По нашим расчетам, до 2 млн украинских пациентов могли бы получать препараты каннабиноидов. К примеру, в Украине 400 тысяч эпилептиков, из которых каннабиноиды могли бы получать 150 тысяч", - отметил Исаев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за употребление каннабиса, если оно не было совершено в публичном месте или в присутствии несовершеннолетних. Декриминализация употребления не распространяется на оборот и хранение каннабиса.