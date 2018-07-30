Употребление марихуаны в Грузии стало легальным

В результате этого решения в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии сегодня, 30 июля, легализовал употребление марихуаны. Об этом сообщает "Грузия Online".

Коллегия по делам Конституционного суда рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента от "Гирчи" Зураба Джапаридзе и члена этой же партии Вахтанга Мегрелишвили, который предусматривал отмену административного штрафа за употреблением марихуаны.

В своем решении Конституционный суд отметил, что употребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. В результате этого решения в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны.

Напомним, 26 июля британский министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что врачи-специалисты в Великобритании с осени смогут законно назначать лекарственные средства, полученные из конопли.

По словам министра, препараты из медицинской конопли, которые отвечают стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов с "исключительной клинической потребностью". Официальные советники правительства по препаратам и главный врач Англии Салли Дэвис отдельно пришли к выводу о наличии доказательств терапевтической пользы конопли.