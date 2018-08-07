В ООН назвали кількість українців, що вживають марихуану

В Україні минулого року марихуану вживало не більше 3% населення

В Україні у 2017 році марихуану вживало не більше 3% населення. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Корупція і упередження: що заважає Україні легалізувати марихуану".

Зазначимо, статистику точного вживання марихуани РБК-Україна не змогли надати ані офіційні відомства, ані громадські активісти. У той же час, за даними ООН, торік марихуану вживало не більше 3% населення (з розрахунку, що в Україні проживає понад 40 млн осіб).

Для порівняння, у Росії цей показник становить 3,5%, Польщі - 4,6%, Білорусі, Румунії та Молдові - до 2%. У Грузії марихуана популярна у 2,7% населення.

Відзначимо, в Україні вживання марихуани не заборонено, але виготовлення, транспортування та продаж канабісу та похідних від нього речовин - під адміністративною та кримінальною відповідальністю.

У той же час провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені Богомольця Дмитро Ісаєв зазначає, що в медичних цілях марихуану могли б отримувати близько 2 млн українців.

"За нашими розрахунками, до 2 млн українських пацієнтів могли б отримувати препарати канабіноїдів. Наприклад, в Україні 400 тисяч епілептиків, з яких канабіноїди могли б отримувати 150 тисяч", - зазначив Ісаєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Конституційний суд Грузії скасував кримінальне покарання за вживання канабісу, якщо воно не було здійснено в публічному місці або в присутності неповнолітніх. Декриміналізація вживання не поширюється на обіг і зберігання канабісу.