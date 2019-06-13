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В ООН назвали число погибших мирных жителей на Донбассе

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 12:56
В ООН назвали число погибших мирных жителей на Донбассе
Фото: Фиона Фрейзер (flickr.com/unisgeneva)

С начала войны на Донбассе погибли 3 332 гражданских лица

С середины апреля 2014 года и до 9 июня 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 3 332 гражданских лица и более 7 тысяч - были ранены. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер, сообщает "Радио Свобода".

Однако, она добавила, что с начала 2019 года на Донбассе погибли 12 мирных жителей, 58 - были ранены. По словам Фрейзер, это наименьший показатель за весь период конфликта.

Ранее в Организации объединенных наций сообщали, что с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек. 3300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4000 - военнослужащими украинской армии, а 5500 - поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками. Еще от 27 тысяч до 30 тыс. людей получили во время конфликта ранения.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко ранее заявлял, что на Донбассе погибли 2955 украинских военнослужащих.

В частности, добавим, президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что Россия и Украина неизбежно восстановят отношения. Он считает, что новое руководство Украины "лишено таких ограничений, чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины новоизбранному президенту, и сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией".

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