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В ООН назвали кількість загиблих мирних жителів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 12:56
В ООН назвали кількість загиблих мирних жителів на Донбасі
Фото: Фіона Фрейзер (flickr.com/unisgeneva)

З початку війни на Донбасі загинули 3 332 цивільні особи

З середини квітня 2014 року і до 9 червня 2019 року на Донбасі загинули щонайменше 3 332 цивільні особи і більш ніж 7 тисяч - були поранені. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН в Україні Фіона Фрейзер, повідомляє "Радіо Свобода".

Однак, вона додала, що з початку 2019 року на Донбасі загинули 12 мирних жителів, 58 - були поранені. За словами Фрейзер, це найменший показник за весь період конфлікту.

Раніше в Організації об'єднаних націй повідомляли, що з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 людей. 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 - військовослужбовцями української армії, а 5500 - підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще від 27 тисяч до 30 тис. людей отримали під час конфлікту поранення.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко раніше заявляв, що на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців.

Зокрема, додамо, президент Російської Федерації Володимир Путін упевнений, що Росія і Україна неминуче відновлять відносини. Він вважає, що нове керівництво України "позбавлене таких обмежень, відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, яку було надано народом України новообраному президенту, і зможе діяти енергійно і в напрямку відновлення відносин між Україною і Росією".

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