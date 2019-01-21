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В ООН назвали число погибших с начала конфликта на Донбассе

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 21:37
В ООН назвали число погибших с начала конфликта на Донбассе
Фото: украинские военные (turchynov.com)

4000 погибших были военнослужащими украинской армии

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве заявила, что вследствие вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сообщается, что 3300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4000 - военнослужащими украинской армии, а 5500 - поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками. Еще от 27 тысяч до 30 тыс. людей получили во время конфликта ранения.

В 2018 году, по данным ООН, на Донбассе погибли 55 гражданских лиц (это вдвое меньше, чем до 2017 года), 224 получили ранения. Украинские военные оценивают свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. Пророссийские сепаратисты сообщают о 162 погибших и 310 раненых. В целом на подконтрольных сепаратистам территориях с начала конфликта погибли более 4700 человек.

Напомним, с начала текущих суток 21 января 2019 года боевики один раз обстреляли позиции украинским военнослужащих в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Также украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что российские боевики продолжают грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения, предусмотренные Минскими договоренностями.

РБК-Украина писало, что беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал в районе Тернового на восток от Донецка 21 танк боевиков, размещен за пределами выделенных мест для их хранения.

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