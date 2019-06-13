Путин рассчитывает на "быстрые результаты" от Зеленского

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По его словам, Зеленский только приступает к работе

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владимир Зеленский быстро сможет войти в роль президента Украины и начать показывать результаты. Об этом он заявил в четверг в интервью телекомпании "Мир".

По его словам, Зеленский только приступает к работе и конкретной оценки его деятельности он не может дать.

"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - сказал глава российского государства.

"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - отметил Путин.

Ранее Путин назвал Владимира Зеленского "хорошим актером" и добавил, что для государственных дел у него мало опыта и знаний. Тогда Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским.

Напомним, Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что готов к переговорам с Россией.