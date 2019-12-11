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ООН не нашла доказательств причастности Ирана к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии

Новости » В мире     11.12.2019 - 15:39
ООН не нашла доказательств причастности Ирана к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии
Фото: Антониу Гутерриш (twitter.com/raybae689)

Эксперты ООН изучили обломки средств нападения

Организация объединенных наций (ООН) не смогла найти доказательства того, что Иран стоит за атакой на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которая произошла в сентябре. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что к такому выводу эксперты ООН пришли после изучения обломков ракет и беспилотников, с помощью которых было совершено нападение.

"На данном этапе невозможно подтвердить принадлежность к Ирану ракет и беспилотников, посредством которых была совершена атака", - сообщил в докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ООН провели изучение обломков средств атаки на город Афиф, которое произошло в мае, международный аэропорт Абха в июне и августе, и НПЗ Saudi Aramco в сентябре. Во время изучений эксперты не смогли подтвердить, что обломки ракет и беспилотники были изготовлены представителями Ирана или переданы террористам с нарушением резолюций Совбеза ООН.

Напомним, 14 сентября в Саудовской Аравии был атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира Saudi Aramco. Тогда Европейский союз и США обвинили Иран в причастии к атаке. При этом правительство Ирана отрицало факт причастия к атаке.

После атаки США внесли в санкционный список иранские Центральный банк и Фонд национального развития, а также компанию Etemad Tejarate Pars.

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