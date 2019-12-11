ООН не знайшла доказів причетності Ірану до атаки на НПЗ в Саудівській Аравії

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Експерти ООН вивчили уламки засобів нападу

Організація об'єднаних націй (ООН) не змогла знайти докази того, що Іран стоїть за атакою на нафтопереробні заводи (НПЗ) Saudi Aramco в Саудівській Аравії, яка відбулася у вересні. Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що до такого висновку експерти ООН дійшли після вивчення уламків ракет і безпілотників, за допомогою яких було вчинено напад.

"На даному етапі неможливо підтвердити належність до Ірану ракет і безпілотників, за допомогою яких була здійснена атака", - повідомив у доповіді генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

В ООН провели вивчення уламків коштів атаки на місто Афіф, яке відбулося в травні, міжнародний аеропорт Абха в червні і серпні, і НПЗ Saudi Aramco у вересні. Під час вивчень експерти не змогли підтвердити, що уламки ракет і безпілотники були виготовлені представниками Ірану або передані терористам з порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, 14 вересня в Саудівській Аравії був атакований один з найбільших нафтопереробних заводів світу Saudi Aramco. Тоді Європейський союз і США звинуватили Іран у причетності до атаки. При цьому уряд Ірану заперечувало факт причастя до атаки.

Після атаки США внесли в санкційний список іранські Центральний банк і Фонд національного розвитку, а також компанію Etemad Tejarate Pars.