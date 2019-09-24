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Иран отрицает обвинения ЕС в атаке на саудовские НПЗ

Новости » Политика    24.09.2019 - 14:51
Иран отрицает обвинения ЕС в атаке на саудовские НПЗ
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Иран обвинил европейские страны в повторении американских претензий

В Иране отрицают обвинения со стороны Франции, Великобритании и Германии в атаке на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что глава Министерства иностранных дел Ирана обвинил эти европейские страны в повторении американских претензий.

"Иран отверг совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании, где Тегеран обвиняют в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедших в этом месяце. Глава иранского МИД обвинил эти европейские страны в повторении американских претензий", - говорится в сообщении.

Напомним, главы Франции, Германии и Великобритании назвали Иран ответственным за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Позже стало известно, что НПЗ загорелся в результате атаки, которую провели с помощью дронов.

Комментируя нападение беспилотников на об'объекты саудовской нефтяной компании, госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок.

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