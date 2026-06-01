ООН може збанкрутувати через ці дві країни: внесків на яку суму вони припинили платити

Найбільші країни-донори світу фактично припинили стабільне фінансування структури. На частку США та Китаю припадає близько 42% базового бюджету організації, а зараз обидві наддержави свідомо затримують платежі, зазначає видання.

Це ставить під удар всі гуманітарні та миротворчі місії. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав нинішню ситуацію "перегонами до банкрутства". За його прогнозами, організація ризикує залишитися без коштів уже до середини серпня.

Чому Вашингтон заблокував виплати

Адміністрація Трампа вже заборгували організації понад 4 мільярди доларів. Білий дім пов'язує подальше фінансування з проведенням радикальних реформ.

Трамп вимагає суттєвого скорочення штату працівників, ліквідації неефективних витрат, а також повного перегляду бюджетної політики.

Американські чиновники називають витрати ООН надмірними. Вашингтон уже скоротив свою участь у низці програм. Зокрема, США обмежили фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Пекін затримує платежі

Китай також утримує значні суми. Зараз Пекін винен організації 455 мільйонів доларів. Хоча від КНР нещодавно на рахунок поступили гроші у розмірі 850 мільйонів. Пекін офіційно заявляє про намір виконати зобов'язання.

Проте кошти надходять із великими затримками. Така поведінка двох найбільших економік світу паралізує роботу міжнародної інституції, зазначається у матеріалі.