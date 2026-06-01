ООН может обанкротиться из-за этих двух стран: взносов на какую сумму они прекратили платить

06:20 01.06.2026 Пн
2 мин
Оказывается, что 42% базового бюджета организации зависит от США и Китая
aimg Филипп Бойко
Фото: заседание Генассамблеи ООН (Getty Images)

Организация Объединенных Наций оказалась на грани финансового коллапса. США и Китай задерживают взносы, что грозит остановкой работы структуры уже в августе.

Крупнейшие страны-доноры мира фактически прекратили стабильное финансирование структуры. На долю США и Китая приходится около 42% базового бюджета организации, а сейчас обе сверхдержавы сознательно задерживают платежи, отмечает издание.

Это ставит под удар все гуманитарные и миротворческие миссии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нынешнюю ситуацию "гонкой к банкротству". По его прогнозам, организация рискует остаться без средств уже к середине августа.

Почему Вашингтон заблокировал выплаты

Администрация Трампа уже задолжали организации более 4 миллиардов долларов. Белый дом связывает дальнейшее финансирование с проведением радикальных реформ.

Трамп требует существенного сокращения штата работников, ликвидации неэффективных расходов, а также полного пересмотра бюджетной политики.

Американские чиновники называют расходы ООН чрезмерными. Вашингтон уже сократил свое участие в ряде программ. В частности, США ограничили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пекин задерживает платежи

Китай также удерживает значительные суммы. Сейчас Пекин должен организации 455 миллионов долларов. Хотя от КНР недавно на счет поступили деньги в размере 850 миллионов. Пекин официально заявляет о намерении выполнить обязательства.

Однако средства поступают с большими задержками. Такое поведение двух крупнейших экономик мира парализует работу международной институции, отмечается в материале.

Что еще известно о решении ООН

После того как ООН внесла бойцов ЦАХАЛа, оккупантов РФ и боевиков ХАМАСа в черный список обвиняемых в сексуальном насилии, Израиль угрожает разорвать отношения с офисом Антониу Гутерреша.

"Поставить нас и террористов ХАМАС в один список - это неприемлемо", - сказал представитель Израиля в ООН.

А еще стало известно, что бывшему главе правительства Венгрии Виктору Орбану ищут "теплое место" в ООН. Это может дать ему дипломатический иммунитет, чтобы защититься от возможных судебных дел от нового премьера Мадьяра.

