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ООН: мировая экономика из-за коррупции ежегодно теряет 2,6 трлн долларов

Новости » Экономика    09.12.2018 - 18:35
ООН: мировая экономика из-за коррупции ежегодно теряет 2,6 трлн долларов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Объем взяток в мировом масштабе ежегодно составляет 1 триллион долларов

Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 триллионов долларов из-за коррупции. Об этом в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр новостей ООН.

В частности, он отметил, что указанные средства составляют более 5% глобального ВВП.

"Коррупция существует во всех странах - богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений", - заявил Гуттериш.

Напомним, согласно опросу КМИС, который был проведен летом 2018 года по заказу USAID, в течение последних 12 месяцев со случаями коррупции лично сталкивались 30,6% украинцев.

Кроме того, 10,9% респондентов ответили, что они лично коррупцией не сталкивались, но члены их семьи - да. Таким образом, опыт коррупции в течение последних 12 месяцев имели семьи 41,5% опрошенных. Не сталкивались с коррупцией 53,1% респондентов.

Кроме того, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.

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