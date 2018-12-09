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ООН: світова економіка через корупцію щорічно втрачає 2,6 трлн доларів

Новини » Економіка    09.12.2018 - 18:35
ООН: світова економіка через корупцію щорічно втрачає 2,6 трлн доларів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обсяг хабарів в світовому масштабі щорічно становить 1 трильйон доларів

Світова економіка щорічно втрачає 2,6 трильйонів доларів із-за корупції. Про це в посланні з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр новин ООН.

Зокрема, він зазначив, що вказані кошти складають більше 5% глобального ВВП.

"Корупція існує у всіх країнах - багатих і бідних, на півночі і на півдні. Вона є посяганням на цінності та ідеали Організації Об'єднаних Націй. Корупція позбавляє людей шкіл, лікарень, відлякує інвесторів і веде до розбазарювання природних ресурсів. Вона підриває верховенство права й сприяє вчиненню інших злочинів", - заявив Гуттериш.

Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, яке було проведене влітку 2018 року на замовлення USAID, протягом останніх 12 місяців з випадками корупції особисто стикалися 30,6% українців.

Крім того, 10,9% респондентів відповіли, що вони особисто корупцією не стикалися, але члени їх сім'ї - так. Таким чином, досвід корупції протягом останніх 12 місяців мали сім'ї 41,5% опитаних. Не стикалися з корупцією 53,1% респондентів.

Крім того, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного в серпні 2018 року, громадяни України підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції: 55% вважають, що насамперед потрібно жорстко карати всіх, хто причетний до корупції.

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