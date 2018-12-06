ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

С коррупцией непосредственно сталкиваются 30% украинцев

Новости » Общество    06.12.2018 - 13:03
С коррупцией непосредственно сталкиваются 30% украинцев
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

За последние десять лет украинцы стали сталкиваться с коррупцией значительно меньше

В течение последних 12 месяцев со случаями коррупции лично сталкивались 30,6% украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС, проведенный летом 2018 года по заказу USAID.

Кроме того 10,9% респондентов ответили, что они лично коррупцией не сталкивались, но члены их семьи - да. Таким образом, опыт коррупции в течение последних 12 месяцев имели семьи 41,5% опрошенных. Не сталкивались с коррупцией 53,1% респондентов.

С коррупцией непосредственно сталкиваются 30% украинцев

Как отмечают социологи, во время исследования 2011 года 60,1% респондентов указали, что им лично или членам семьи приходилось сталкиваться с любыми проявлениями коррупции со стороны представителей государственных органов (перечень альтернатив в вопросе 2015 года несколько отличался, поэтому подобное сравнение не проводилось).

Еще больше семей украинцев сталкивались с коррупцией в 2009 и 2007 годах (62,5% и 67% соответственно).

Исследование было проведено КМИС по заказу USAID /Программа содействия общественной активности "Включайся!" с июля по август 2018 года среди 10 169 человек по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 1%.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года наибольшей угрозой украинцы считали экономический упадок серьезный экономический кризис (57,6%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривны (35,6%).

Живут от зарплаты до зарплаты около 40% украинцев Социологи оценили шансы чернокожего, еврея или женщины стать президентом Украины
Новости Украины коррупцияопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь