С коррупцией непосредственно сталкиваются 30% украинцев

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

За последние десять лет украинцы стали сталкиваться с коррупцией значительно меньше

В течение последних 12 месяцев со случаями коррупции лично сталкивались 30,6% украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС, проведенный летом 2018 года по заказу USAID.

Кроме того 10,9% респондентов ответили, что они лично коррупцией не сталкивались, но члены их семьи - да. Таким образом, опыт коррупции в течение последних 12 месяцев имели семьи 41,5% опрошенных. Не сталкивались с коррупцией 53,1% респондентов.

Как отмечают социологи, во время исследования 2011 года 60,1% респондентов указали, что им лично или членам семьи приходилось сталкиваться с любыми проявлениями коррупции со стороны представителей государственных органов (перечень альтернатив в вопросе 2015 года несколько отличался, поэтому подобное сравнение не проводилось).

Еще больше семей украинцев сталкивались с коррупцией в 2009 и 2007 годах (62,5% и 67% соответственно).

Исследование было проведено КМИС по заказу USAID /Программа содействия общественной активности "Включайся!" с июля по август 2018 года среди 10 169 человек по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 1%.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года наибольшей угрозой украинцы считали экономический упадок серьезный экономический кризис (57,6%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривны (35,6%).