В Киеве за последнюю неделю число больных гриппом и ОРВИ выросло на 5,6%

Иллюстративное фото (pixabay.com/ThorstenF)

На сегодня в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 46,6%

В Киеве в течение последней недели на 5,6% возросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и сейчас число больных за неделю составило почти 12 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации (КГГА).

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. В частности, на сегодня показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице составляет 399,2 и ниже эпидемического порога на 46,6%.

За 45 неделю в Киеве зарегистрировано 11 828 больных гриппом и ОРВИ, что в сравнении с предыдущей неделей больше на 5,6%. Также в течение этой недели в больницы госпитализировали 157 мешканцв Киева. Из них - 150 детей.

"Сейчас в столице заболели взрослых - 3744 человек против 7517 за 44 неделю (рост на 1,7%), детей - 8084 против 7517 (рост на 7,5%). В структуре заболеваемости дети составляют 68,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 5,8%", - сказал Поворозник.

По данным КГГА, с начала эпидемического сезона вакцинацию против гриппа прошли 14 516 человек, из них - 3 399 детей.

Напомним, как сообщал Минздрав 8 ноября, в Украине пока что нет циркуляции вируса гриппа, есть лишь статистика заболеваемости на острые респираторные вирусные инфекции.

Добавим, на сегодня в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.