ООН не має коштів для допомоги українцям цієї зими
Організація Об’єднаних Націй (ООН) не має коштів, для того, щоб підтримувати українців цієї зими. Усе через недостатній рівень фінансування організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника представниця агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліну Ліндхольм Біллінг, яку цитує Barron's.
"Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року", - пояснила вона й додала, що наразі ООН має лише 47% від коштів, які потрібні для допомоги мільйонам українців, що були переміщені або ж постраждали внаслідок повномасштабної війни.
Минулого року програма була профінансована на 70%.
Біллінг додала, що сьогодні в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Водночас нові обстріли лише збільшують це число.
"Майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня", - додала вона.
Ситуація зі світлом
Внаслідок російських терористичних обстрілів енергооб'єкти України серйозно пошкоджені. Через це енергетики влітку запроваджували графіки відключень. Наразі ж обмеження не застосовуються, втім, ймовірно, це лише питання часу.
Більш детально про те, коли можуть повернутися графіки відключень, - у матеріалі РБК-Україна.
Як розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, ймовірно, відключення можуть повернутись вже цієї зими. Зокрема відключатимуть, можливо, й у сірих зонах.
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