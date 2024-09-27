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ООН не має коштів для допомоги українцям цієї зими

П'ятниця 27 вересня 2024 10:51
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ООН не має коштів для допомоги українцям цієї зими Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Організація Об’єднаних Націй (ООН) не має коштів, для того, щоб підтримувати українців цієї зими. Усе через недостатній рівень фінансування організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника представниця агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліну Ліндхольм Біллінг, яку цитує Barron's.

"Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року", - пояснила вона й додала, що наразі ООН має лише 47% від коштів, які потрібні для допомоги мільйонам українців, що були переміщені або ж постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Минулого року програма була профінансована на 70%.

Біллінг додала, що сьогодні в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Водночас нові обстріли лише збільшують це число.

"Майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня", - додала вона.

Ситуація зі світлом

Внаслідок російських терористичних обстрілів енергооб'єкти України серйозно пошкоджені. Через це енергетики влітку запроваджували графіки відключень. Наразі ж обмеження не застосовуються, втім, ймовірно, це лише питання часу.

Більш детально про те, коли можуть повернутися графіки відключень, - у матеріалі РБК-Україна.

Як розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, ймовірно, відключення можуть повернутись вже цієї зими. Зокрема відключатимуть, можливо, й у сірих зонах.

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