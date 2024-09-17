Графіки відключень світла можуть застосувати будь-якого дня: експерти назвали причини

В Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев та директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Останніми днями, незважаючи на відсутність відключень світла за графіками, енергетики закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

"Це якраз і говорить про нестійкий баланс. Про те, що запасів резерву генерації недостатньо, щоб бути готовим задовольнити раптове збільшення попиту. Тобто при різкому зростанні споживання короткочасні обмеження можуть бути будь-якого дня, перш за все в піковий годинник", - наголосив Рябцев.

Експерт допустив, що графіки можуть повертати в окремі дні. Але до початку опалювального сезону прогноз залишається позитивним - якщо обмеження і повернуться, то вони будуть незначними.

У свою чергу, Омельченко підкреслив, що дефіцит в енергосистемі зберігається, навіть незважаючи на сприятливі погодні умови, за яких споживання знаходиться не на високому рівні. Дефіцит покривають за допомогою імпорту та аварійної допомоги.

Також, за словами експерта, на повернення графіків може вплинути те, що на Південноукраїнській АЕС було порушено роботу циркуляційного насосу на другому енергоблоці, тому його можуть вивести в ремонт.

"Думаю, певна робота на рівні уряду, міністерства та "Укренерго" ведеться, щоб компенсувати втрати нарощуванням генерації на ТЕС. Такий варіант можливий. І плюс, якщо збільшиться імпорт, можливо ми цього навіть не відчуємо", - додав Омельченко.

Експерти погодилися, що навіть якщо графіки повернуть, то обмеження будуть незначними - без відключень у сірих зонах.