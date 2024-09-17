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Експерти спрогнозували, як в Україні будуть відключати світло взимку

Київ, Вівторок 17 вересня 2024 20:38
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Експерти спрогнозували, як в Україні будуть відключати світло взимку Ілюстративне фото: в Україні взимку застосовуватимуть графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Омельченко, Геннадій Рябцев

В Україні, ймовірно, будуть застосовувати графіки відключень світла цієї зими. Обмежувати електропостачання можуть у сірих зонах.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев та директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Нещодавно в інтерв'ю колишній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що відключати світло за графіками можуть почати навіть не у листопаді, а у грудні, якщо не буде сильних обстрілів.

При цьому, згідно з його прогнозом, відключення будуть застосовувати навіть якщо всі плани щодо ремонту енергооб'єктів вдасться виконати. Тому графіки будуть приблизно такими, як і влітку.

Рябцев згоден з такою думкою Кудрицького.

"Це, власне, і є три-чотири черги відключень. Тобто щодо того, що ми говорили влітку, прогнози на зиму не погіршилися", - додав він.

У свою чергу Омельченко підкреслив, що ситуація з відключеннями залежатиме від низки факторів: рівня дефіциту, імпорту, погодних умов, можливостей ППО відбивати атаки. Але потужностей, щоб не запроваджувати графіки взимку, точно не вистачатиме.

Що передувало

Нагадаємо, енергооб'єкти України серйозно пошкоджені після серії російських ударів, яка розпочалася ще навесні. Через це українські енергетики запроваджують графіки відключень світла.

Останні кілька днів обмеження не застосовують, оскільки споживання знизилося через сприятливі погодні умови.

Більш детально про те, коли можуть повернутися графіки відключень, - у матеріалі РБК-Україна.

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