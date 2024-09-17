Експерти спрогнозували, як в Україні будуть відключати світло взимку

В Україні, ймовірно, будуть застосовувати графіки відключень світла цієї зими. Обмежувати електропостачання можуть у сірих зонах.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев та директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Нещодавно в інтерв'ю колишній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що відключати світло за графіками можуть почати навіть не у листопаді, а у грудні, якщо не буде сильних обстрілів.

При цьому, згідно з його прогнозом, відключення будуть застосовувати навіть якщо всі плани щодо ремонту енергооб'єктів вдасться виконати. Тому графіки будуть приблизно такими, як і влітку.

Рябцев згоден з такою думкою Кудрицького.

"Це, власне, і є три-чотири черги відключень. Тобто щодо того, що ми говорили влітку, прогнози на зиму не погіршилися", - додав він.

У свою чергу Омельченко підкреслив, що ситуація з відключеннями залежатиме від низки факторів: рівня дефіциту, імпорту, погодних умов, можливостей ППО відбивати атаки. Але потужностей, щоб не запроваджувати графіки взимку, точно не вистачатиме.