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У ООН нет средств для помощи украинцам этой зимой

Пятница 27 сентября 2024 10:51
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У ООН нет средств для помощи украинцам этой зимой Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Организация Объединенных Наций (ООН) не имеет средств, для того, чтобы поддерживать украинцев этой зимой. Все из-за недостаточного уровня финансирования организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя представительства агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролину Линдхольм Биллинг, которую цитирует Barron's.

"Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий для этого времени года", - пояснила она и добавила, что сейчас ООН имеет лишь 47% от средств, которые нужны для помощи миллионам украинцев, которые были перемещены или пострадали в результате полномасштабной войны.

В прошлом году программа была профинансирована на 70%.

Биллинг добавила, что сегодня в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В то же время новые обстрелы только увеличивают это число.

"Почти 99 тысяч человек, например, эвакуировались или покинули прифронтовые села в Донецкой области с 1 августа", - добавила она.

Ситуация со светом

Вследствие российских террористических обстрелов энергообъекты Украины серьезно повреждены. Поэтому энергетики летом вводили графики отключений. Пока же ограничения не применяются, впрочем, вероятно, это лишь вопрос времени.

Более подробно о том, когда могут вернуться графики отключений, - в материале РБК-Украина.

Как рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, вероятно, отключения могут вернуться уже этой зимой. В частности будут отключать, возможно, и в серых зонах.

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