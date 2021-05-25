ООН: инцидент с Ryanair должен расследоваться в разных форматах

Расследование по перехвату самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича должно проводиться в разных форматах. Франция, Эстония и Ирландия планируют 26 мая обсудить на закрытой встрече Совета Безопасности ООН ситуацию.

Генсек поддерживает полное, прозрачное и независимое расследование этого тревожного инцидента.

"Думаю, есть разные способы. Очевидно, что это должны делать белорусские власти способствовать расследованию. Но могут быть рассмотрены и другие форматы, учитывая вовлеченность разных сторон к международному перелету", - сказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, существуют различные способы проведения расследования.

В то же время представитель генсека ООН подчеркнул: "Очень важно, что мы хотим, чтобы два человека - Роман и София - были освобождены как можно скорее".