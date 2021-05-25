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ООН: інцидент з Ryanair має розслідуватися в різних форматах

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Нью-Йорк, Вівторок 25 травня 2021 23:11
ООН: інцидент з Ryanair має розслідуватися в різних форматах Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Розслідування по перехопленню літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича має проводитися в різних форматах. Франція, Естонія та Ірландія планують 26 травня обговорити на закритій зустрічі Ради Безпеки ООН ситуацію.

Про це повідомляє Reuters.

Генсек підтримує повне, прозоре і незалежне розслідування цього тривожного інциденту.

"Думаю, є різні способи. Очевидно,що це має робити білоруська влада. Але можуть бути розглянуті й інші формати, враховуючи залученість різних сторін до Міжнародного перельоту", - сказав представник генсека Стефан Дюжаррік.

За його словами, існують різні способи проведення розслідування.

Водночас представник генсека ООН підкреслив: "дуже важливо, що ми хочемо, щоб дві людини - Роман і Софія - були звільнені якомога швидше".

Нагадаємо, саміт ЄС прийняв політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Це сталось у відповідь на дії білоруського режиму щодо посадки літака Ryanair в Мінську.

Зазначимо, Протасевича затримали в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника Nexta звинувачують в тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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