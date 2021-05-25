ООН: інцидент з Ryanair має розслідуватися в різних форматах

Розслідування по перехопленню літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича має проводитися в різних форматах. Франція, Естонія та Ірландія планують 26 травня обговорити на закритій зустрічі Ради Безпеки ООН ситуацію.

Генсек підтримує повне, прозоре і незалежне розслідування цього тривожного інциденту.

"Думаю, є різні способи. Очевидно,що це має робити білоруська влада. Але можуть бути розглянуті й інші формати, враховуючи залученість різних сторін до Міжнародного перельоту", - сказав представник генсека Стефан Дюжаррік.

За його словами, існують різні способи проведення розслідування.

Водночас представник генсека ООН підкреслив: "дуже важливо, що ми хочемо, щоб дві людини - Роман і Софія - були звільнені якомога швидше".