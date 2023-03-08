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ООН готова стати посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС, - генсек

Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Організація Об'єднаних Націй готова надати свої послуги посередництва у питанні демілітаризації Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша в ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням поверненням станції до нормальної роботи, мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти заявляли про те, що демілітаризація Запорізької АЕС неможлива.

Пізніше вони вигадали свою схему "демілітаризації", у межах якої вони виведуть свої війська з території станції, але залишать там Росгвардію.

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