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ООН готова стать посредником в вопросе демилитаризации ЗАЭС, - генсек

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Организация Объединенных Наций готова предоставить свои услуги посредничества в в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление генсека ООН Антониу Гутерриша в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предоставить свои хорошие услуги", - подчеркнул он.

Напомним, ранее российские оккупанты заявляли о том, что демилитаризация Запорожской АЭС невозможна.

Позже они придумали свою схему "демилитаризации", в рамках которой они выведут свои войска с территории станции, но оставят там Росгвардию.

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Запорожская АЭСООНАнтониу ГутерришВойна России против Украины