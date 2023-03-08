ООН готова стать посредником в вопросе демилитаризации ЗАЭС, - генсек

Организация Объединенных Наций готова предоставить свои услуги посредничества в в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление генсека ООН Антониу Гутерриша в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предоставить свои хорошие услуги", - подчеркнул он.

Напомним, ранее российские оккупанты заявляли о том, что демилитаризация Запорожской АЭС невозможна.

Позже они придумали свою схему "демилитаризации", в рамках которой они выведут свои войска с территории станции, но оставят там Росгвардию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.