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У Росії заявили про неможливість демілітаризації ЗАЕС та назвали цинічну причину

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Москва, Понеділок 17 жовтня 2022 22:54
У Росії заявили про неможливість демілітаризації ЗАЕС та назвали цинічну причину Фото: Росія не готова створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС Росія на даний момент вважає за неможливе.

Про це заявив заступник голови делегації РФ на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсантъ.

"Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчинення терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу збройних сил України", - заявив Воронцов.

За його словами, ЗАЕС не може залишатися без охорони російських військових, оскільки це створює можливості для настання ЗСУ. Він додав, що охороняти ЗАЕС продовжать підрозділи Росгвардії.

Раніше глава МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС. За його словами, ситуація на станції неприйнятна і необхідні негайні дії для її захисту.

Також ми писали, що Росія збільшила кількість особового складу російських окупаційних військ на території Запорізької атомної електростанції та перекинула до Криму іноземних бойовиків.

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