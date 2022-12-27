Росіяни вигадали нову схему "демілітаризації" ЗАЕС, - міністр енергетики

Росіяни мають намір на Запорізькій АЕС замінити своїх військових на Росгвардію, видавши таку ротацію за раніше анонсовану "демілітаризацію".

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

“У нашому розумінні, як і в розумінні всього цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та, відповідно, створення периметру довкола, де її не буде. У розумінні росіян звучить те, що вони хочуть замінити збройні сили на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо", – наголосив Галущенко.

За його словами, представники концерну "Ростатом", які незаконно перебувають на цій станції, повинні так само піти з військовими і дати можливість українському персоналу безпечно виконувати свою роботу.

“Ось обов'язкові умови. І якщо ми зможемо досягти згоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде гарна новина. Але нині риторика, яка йде із Кремля, спрямована в інший бік”, – додав міністр енергетики.