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ООН должна ввести жесткие санкции против России, лишив ее мандатов и статусов, - Подоляк

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ООН ввести жесткие санкции против России после сегодняшнего ракетного удара по центру Киева во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Представитель ОП уточнил, что Москву нужно лишить всех мандатов и статусов в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, Путин настолько "придерживается" устава ООН, что бомбит центр Киева, когда там находится глава этой организации. После этого случая, добавил Подоляк, практически все лидеры международных организаций и других стран должны понять, что Россия - это страна, с которой не надо о чем-то говорить.

"ООН должно очень жестко санкционировать Россию. Лишить ее любых юридических мандатов и статусов, которые долгое время позволяли этой стране ветировать нормальные человеческие инициативы", - призвал советник главы ОП.

Напомним, вечером 28 апреля в Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов.

Отметим, в момент ракетного удара в украинской столице находился Антониу Гутерриш, который приехал в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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