Онук Мухаммеда Алі вразив словами про Усика і війну в Україні

"Усик - легенда"

24-річний спадкоємець Кассіуса Клея відзначив феноменальну техніку та дисципліну українця, який завоював серця вболівальників у всьому світі.

"Він дуже талановитий важкоатлет", - сказав Волш.

За словами Волша, попри менший зріст і вагу в порівнянні з багатьма іншими важковаговиками, Усик "демонструє клас, який не піддається простій арифметиці розмірів".

"Мій дідусь теж був 190 см. Зараз боксери у важкій вазі ростом від 195 см до 205 см. Тож для нього (Усика - Ред.) це справжнє досягнення. І я б точно вважав його легендою", - додав він.

"Світло для свого народу"

Також молодий американський боксер провів паралель між своїм дідусем і "українським Левом" не лише як бійцями, а й як символами.

Він зазначив, що як Мухаммед Алі став символом боротьби за громадянські права та опору несправедливості, так і українець перетворився на маяк української стійкості під час війни з Росією.

"З огляду на те, що відбувається в Україні, Усик виступає світлом для свого народу. Звісно, обставини та виклики, з якими країни (Україна та США - Ред.) стикалися, різні. Але, на мою думку, він у свій спосіб робить щось дуже схоже", - вважає Волш.

"Усе вирішують гроші"

Алі Волш також згадав про відмінності між поколіннями боксерів. Сьогоднішній бокс, на його думку, залежить більше від фінансів та промоушену, ніж від жаги до бою.

За словами Волша, раніше боксери мали особливу ментальність, виходили на ринг не заради шоу чи розваги глядачів - вони йшли туди, щоб довести свою перевагу за будь-яку ціну. Кожен удар наносився з наміром завершити бій достроково.

"Ці хлопці були справжніми мужиками: мій дідусь, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Сонні Лістон. Всі вони були справжніми "вбивцями" на рингу", - говорить він.

Сьогодні, бідкається спортсмен, надто багато рішень приймається в офісах, а не на рингу.

"Я не кажу, що зараз таких немає, але тоді всі билися з усіма. Сьогодні це займає більше часу, щоб так сталося. Якщо гроші є - тоді все відбувається. Раніше було так: "Гаразд, зараз ми б’ємося". Думаю, найбільша різниця саме в менталітеті", - додав боксер.