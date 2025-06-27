Внук Мухаммеда Али поразил словами об Усике и войне в Украине

"Усик - легенда"

24-летний наследник Кассиуса Клея отметил феноменальную технику и дисциплину украинца, который завоевал сердца болельщиков во всем мире.

"Он очень талантливый тяжеловес", - сказал Уолш.

По словам Уолша, несмотря на меньший рост и вес по сравнению со многими другими тяжеловесами, Усик "демонстрирует класс, который не поддается простой арифметике размеров".

"Мой дедушка тоже был 190 см. Сейчас боксеры в тяжелом весе ростом от 195 см до 205 см. Так что для него (Усика - Ред.) это настоящее достижение. И я бы точно считал его легендой", - добавил он.

"Свет для своего народа"

Также молодой американский боксер провел параллель между своим дедушкой и "украинским Львом" не только как бойцами, но и как символами.

Он отметил, что как Мухаммед Али стал символом борьбы за гражданские права и сопротивления несправедливости, так и украинец превратился в маяк украинской стойкости во время войны с Россией.

"Учитывая то, что происходит в Украине, Усик выступает светом для своего народа. Конечно, обстоятельства и вызовы, с которыми страны (Украина и США - Ред.) сталкивались, разные. Но, по моему мнению, он по-своему делает что-то очень похожее", - считает Уолш.

"Все решают деньги"

Али Уолш также упомянул о различиях между поколениями боксеров. Сегодняшний бокс, по его мнению, зависит больше от финансов и промоушена, чем от жажды боя.

По словам Уолша, раньше боксеры имели особую ментальность, выходили на ринг не ради шоу или развлечения зрителей - они шли туда, чтобы доказать свое превосходство любой ценой. Каждый удар наносился с намерением завершить бой досрочно.

"Эти парни были настоящими мужиками: мой дедушка, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Сонни Листон. Все они были настоящими "убийцами" на ринге", - говорит он.

Сегодня, сетует спортсмен, слишком много решений принимается в офисах, а не на ринге.

"Я не говорю, что сейчас таких нет, но тогда все дрались со всеми. Сегодня это занимает больше времени, чтобы так произошло. Если деньги есть - тогда все происходит. Раньше было так: "Ладно, сейчас мы бьемся". Думаю, самая большая разница именно в менталитете", - добавил боксер.