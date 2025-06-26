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Лома, Менні, Ф'юрі… Усик обрав п'ятірку боксерів для футбольного матчу

Лондон, Четвер 26 червня 2025 10:19
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Лома, Менні, Ф'юрі… Усик обрав п'ятірку боксерів для футбольного матчу За словами Усика, Ломаченко схожий на Мессі (колаж РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександр Усик склав футбольну команду з боксерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на boxingukraineboxing.

Зіркова п'ятірка

Усик долучився до розважального челенджу від DAZN. У ньому українцю запропонували уявити, яких боксерів він би запросив до своєї футбольної команди.

Завдання перед Усиком стояло просте: обрати п'ятьох бійців, з якими він міг би вийти на футбольне поле. Результат вийшов яскравим та з ноткою гумору – Усик не стримувався у виборі зіркових імен.

"Ломаченко, тому що він гарний футболіст, Він схожий на Мессі. Тайсон Ф'юрі. Голкіпер – Дерек Чісора. Менні Пак'яо. І я – тому що це моя команда", - назвав свій список чемпіон.

Усик не взяв до свого складу володаря титулу IBF – британця Даніеля Дюбуа, з яким менш ніж за місяць зійдеться в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Бій відбудеться 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".

Футбольна кар'єра Усика: що відомо

Чемпіон світу з боксу підписав контракт з житомирським "Поліссям" у липні 2023 року. Житомирці тоді якраз здобули право грати в українській Прем'єр-лізі.

Перед тим Усик вже встиг зіграти за житомирську команду. На початку 2022 року він вийшов на заміну в матчі проти рівненського "Вереса" у товариському турнірі Winter Cup. На 77-й хвилині зустрічі він замінив нападника Пилипа Будківського.

На офіційному сайті "Полісся" Усик значиться в складі команди. У списку гравців він фігурує як нападник, що виступає під номером 17. Проте в офіційній заявці клубу на сайті УПЛ боксера немає.

Раніше повідомили, що Усик перед боєм з Дюбуа отримав нового промоутера.

Також читайте про 5 головних перемог, завдяки яким Усик став королем боксу.

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