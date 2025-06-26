Лома, Менні, Ф'юрі… Усик обрав п'ятірку боксерів для футбольного матчу

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександр Усик склав футбольну команду з боксерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на boxingukraineboxing .

Зіркова п'ятірка

Усик долучився до розважального челенджу від DAZN. У ньому українцю запропонували уявити, яких боксерів він би запросив до своєї футбольної команди.

Завдання перед Усиком стояло просте: обрати п'ятьох бійців, з якими він міг би вийти на футбольне поле. Результат вийшов яскравим та з ноткою гумору – Усик не стримувався у виборі зіркових імен.

"Ломаченко, тому що він гарний футболіст, Він схожий на Мессі. Тайсон Ф'юрі. Голкіпер – Дерек Чісора. Менні Пак'яо. І я – тому що це моя команда", - назвав свій список чемпіон.

Усик не взяв до свого складу володаря титулу IBF – британця Даніеля Дюбуа, з яким менш ніж за місяць зійдеться в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Бій відбудеться 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".