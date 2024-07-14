Оновлення військово-облікових даних не вимагає проходження ВЛК, - Міноборони

У зв'язку з поширенням неточної інформації у деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони України вирішило пояснити, що передбачають нові правила.



"Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", - пояснили в міністерстві.

Міноборони підкреслило, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.



"Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", - зазначив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.