Обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВВК, - Минобороны

В связи с распространением неточной информации в некоторых телеграмм-каналах и других информационных ресурсах по штрафам за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины решило объяснить, что предусматривают новые правила.



"Сейчас законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - пояснили в министерстве.

Минобороны подчеркнуло, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.



"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан - прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - отметил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.