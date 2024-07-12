Черги - на години, на оновлення - 5 днів. Що відбувається у ЦНАПах Києва і чи працюватимуть у вихідні

Термін для оновлення персональних даних військовозобов'язаних спливає 16 липня, тож зараз у столичних ЦНАПах, попри спеку, спостерігаються чималі черги .

РБК-Україна побувало біля ЦНАПу в Оболонському районі Києва та публікує фоторепортаж, а також розповідає, як проходить та скільки часу займає оновлення даних у Центрах надання адміністративних послуг.

Як відбувається оновлення даних у ЦНАП

Військовозобовʼязані продовжують стояти у великих чергах, аби встигнути оновити дані до 16 липня. Зокрема, під Центром надання адміністративних послуг (ЦНАП) в Оболонському районі Києва під входом до будівлі чекає кілька десятків чоловіків.

За словами директора департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталії Шамрай, прийом адміністратором ЦНАПу триває близько 10 хвилин, однак після цього ще доведеться почекати певний час - допоки дані оновляться.

"Після оновлення даних людина отримує витяг про оновлення даних. Залежно від технічної спроможності системи, чекати доведеться від 10 хвилин до кількох годин", - уточнила експерт у коментарі РБК-Україна.

Допоки дані оновляться доведеться зачекати (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За умови, що при оновленні даних витяг не сформувався одразу, людині видають опис прийнятих документів.

"Навіть коли самого витягу ще немає, такий документ також є підтвердженням того, що людина прийшла оновити дані й чекає на результат оновлення", - пояснила директор департаменту.

Вона додала, що коли все готово (і витяг сформувався) військовозобов'язаним на телефон приходить SMS-повідомлення, а адміністратор ЦНАПу роздруковує витяг, проставляє на ньому печатку та ставить підпис.

"Це - офіційне підтвердження того, що людина виконала вимогу закону про оновлення даних і вже не буде оштрафована", - наголосила Шамрай.

Черга біля одного із ЦНАПів Києва (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами киянина Сергія, який відвідав один зі столичних ЦНАПів у четвер, 11 липня, він вирішив прийти в офіційну установу через те, що там видають роздрукований документ про оновлення даних.

Він додав, що хотів отримати підтвердження - що дані дійсно оновлені.

"Можна оновити і в додатку. Але з відключеннями світла багато чого може бути. Наприклад, у телефоні сяде батарея і, якщо буде якась перевірка, то я нічого не зможу показати. А тут - буду носити з собою паперовий документ. Так мені буде спокійніше їздити по Києву", - пояснив чоловік.

Він уточнив, що працює водієм, тому часто трапляються різні перевірки.

"І для таких цілей з собою в мене вже буде все, що вимагають", - зазначив він.

Киянин порадив також приходити оновлювати дані у другій половині дня - коли черги вже менші. Проте занадто пізно все одно приходити не варто, адже можна не встигнути отримати послугу до закриття ЦНАПа.

Приходити у ЦНАП радять у другій половині дня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи вручають у ЦНАПах повістки: офіційна відповідь

Директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА розповіла, що повістки у ЦНАПах не вручають, адже таких функцій за ними не закріплено.

Повістки видають тільки Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Також у нас не відправляють на ВЛК. Робити це можуть також виключно ТЦК та СП. Нам, як ЦНАПам, таких повноважень не надавали", - додала Шамрай.

Режим роботи столичних ЦНАПів

Столичні Центри надання адміністративних послуг працюють з понеділка по суботу з 9 ранку до 18 години вечора.

Знайти контактні дані ЦНАПу в потрібному районі Києва можна на офіційному порталі.

Основні контактні дані ЦНАП (скриншот: kyivcnap.gov.ua/OneStopShops)