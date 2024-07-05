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Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК: пояснення Мін'юсту

П'ятниця 05 липня 2024 21:53
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Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК: пояснення Мін'юсту Ілюстративне фото: український військовий (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталія Кава

В Україні у новому законопроекті про мобілізацію передбачені штрафи, якщо військовозобов'язані особи протягом конкретного терміну не оновили дані.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

Як зазначили у Мін'юсті, якщо особа отримала штраф від ТЦК і не сплатила його то стосовно такої особи може бути відкрито виконавче провадження. Якщо це сталось, то така особа побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження.

У випадку, якщо не сплатити штраф від ТЦК, то це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації.

Дізнатись, чи відкриті відносно особи виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.

Зокрема, аби дізнатись про хід виконавчого провадження, варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України у мережі на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.

Інформація містить відомості також і про час її розміщення.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;
  • найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;
  • номер виконавчого провадження.

Раніше РБК-Україна розповідало, як будуть карати тих, хто вчасно не оновив дані у ТЦК. Також у Міноборони пояснили, чому проти продовження термінів оновлення даних до 150 днів.

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Міністерство юстиції України ТЦК Мобілізація в Україні Штрафи
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