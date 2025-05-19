Без оновлення не працюватиме: у Міноборони розповіли про зміни у "Резерв+"

"У релізі 1.6.1 "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть Резерв+ до останньої версії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях "Резерв+" не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play. Також Міноборони рекомендує увімкнути автоматичне оновлення "Резерв+".