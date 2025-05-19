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Без обновления не будет работать: в Минобороны рассказали об изменениях в "Резерв+"

Фото: "Резерв+" не будет работать без обновления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны обновило приложение "Резерв+" - изменили сертификат безопасности. Старые версии приложения больше не поддерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В релизе 1.6.1 "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, обновите Резерв+ до последней версии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях "Резерв+" не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.

Обновить приложение можно в App Store и Google Play. Также Минобороны рекомендует включить автоматическое обновление "Резерв+".

 

"Резерв+"

Напомним, весной прошлого года в Украине начало свою работу приложение "Резерв+" - это электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

Недавно в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавились еще два новых вида отсрочки от мобилизации.

Также в "Резерв+" появится функция мгновенного подтверждения от ТЦК. Время ожидания сократится с нескольких часов до нескольких секунд.

В апреле в приложении было проведено обновление. Подробно, что известно о новых функциях, можно узнать в материале РБК-Украина.

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