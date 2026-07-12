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Обновление Кабмина: в Раде назвали кандидатов в премьеры и детали решения

15:27 12.07.2026 Вс
2 мин
На место премьера рассматривают нескольких действующих министров
aimg Дмитрий Левицкий
Обновление Кабмина: в Раде назвали кандидатов в премьеры и детали решения Фото: Юлия Свириденко, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабмина и новое направление работы для премьера Юлии Свириденко. Вместо нее на должность главы правительства рассматривают сразу несколько кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк и нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Почему обновляют Кабмин

Как объяснял Зеленский, Украина меняет свою политическую стратегию, что требует кадровых изменений. В частности, обновление Кабмина и замену руководителей правоохранительных органов.

В то же время, по словам Железняка, в рамках обновления Кабмин произойдет смена многих действующих министров. И изменения коснутся не только правительства.

Что будет со Свириденко

Президент предложил Свириденко возглавить другое направление работы в одном из ключевых государств-партнеров. По словам Железняка, речь идет о назначении послом в Соединенные Штаты. Сейчас этот пост занимает Ольга Стефанишина.

Как отметил Железняк, замена посла - вынужденный шаг, принятый вчера, 11 июля. Причины нардеп не называет.

Кого рассматривают на ее место

По словам Василевской-Смаглюк, сейчас есть несколько кандидатов на должность премьера:

  • глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий;
  • министра энергетики Денис Шмыгаль;
  • министр обороны Михаил Федоров;
  • мэры нескольких областных центров.

В то же время Железняк отмечает, что наиболее вероятным кандидатом именно Корецкий.

"Сейчас это на 95% уже решено", – заметил он.

К слову, после объявления об обновлении Кабмина президент встретился с Корецким. Он поблагодарил его за работу в "Нафтогазе" и обсудил с ним шаги по усилению устойчивости государства и обеспечению обновленной политической стратегии.

Когда могут уволить Свириденко

Как отметил Железняк, голосование Рады по увольнению премьера может состояться уже на этой неделе, а именно 13 или 14 июля.

В то же время, по словам Василевской-Смаглюк, во вторник, 14 июля, фракция "Слуги народа" соберется на заседание, чтобы обсудить кадровые вопросы.

Напомним, после встречи с президентом Свириденко сделала заявление о своей работе в правительстве.

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