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Свириденко зробила заяву після зустрічі з Зеленським

15:21 12.07.2026 Нд
2 хв
"Мала честь очолювати уряд у найскладніший період" - написала прем'єр-міністерка
aimg Валерія Абабіна
Свириденко зробила заяву після зустрічі з Зеленським Фото: Юлія Свиреденко та Президент Володимир Зеленський (t.me/svyrydenkoy)
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Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським прозвучала заява про готовність і надалі служити державі та працювати на посилення позицій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За словами Свириденко, під час зустрічі з президентом сторони обговорили виклики, які стоять перед державою, а також зміни, необхідні для посилення роботи уряду й відносин з міжнародними партнерами.

"Сьогодні надзвичайно важливо об'єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України", - зазначила Свириденко.

Вона подякувала президенту за довіру та високу оцінку роботи її команди.

"Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України", - написала прем'єрка.

Свириденко висловила вдячність усім, хто боронить Україну, назвавши військових "силою і незалежністю" держави.

Окремо вона подякувала урядовій команді за роботу під час великих викликів.

"Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні та оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупинити серцебиття нашої держави - економіку", - зазначила вона.

Свириденко також повідомила, що з президентом обговорили подальші кроки.

"Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру", - додала прем'єрка.

Нагадаємо, Свириденко очолила уряд 17 липня 2025 року, змінивши на посаді Дениса Шмигаля, який керував Кабміном понад п'ять років.

12 липня Зеленський заявив про заміну Кабміну і силовиків - за його словами, чинній прем'єрці запропоновано очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.

Президент також повідомив про майбутні зміни у складі керівників правоохоронних органів.

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