Оновлення даних в ЦНАПах і в ТЦК: чи є різниця і який документ дають

Які документи видають при оновленні даних

За словами Наталі Шамрай, витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК - це рівнозначні документи.

"Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в "Резерв+", або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток", - пояснює вона.

Важливо знати, що в застосунку, у витягу з ЦНАПу та у військовому квитку є унікальний номер. Саме за цим номером ідентифікують військовозобов'язаного.

"Оновивши дані одним із трьох способів (у застосунку "Резерв+", в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив", - каже Шамрай.

Як оновити дані військовозобов'язаного

Застосунок "Резерв +"

Завантажте його через App Store чи Google Play.

Далі вам запропонують авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити чи уточнити персональні дані, задати пароль чи налаштувати FaceID/відбиток пальця.

Потім потрібно послідовно підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.

Перевірте правильність всіх даних.

ЦНАП

Прийдіть до ЦНАПу та надайте актуальні дані про себе.

Адміністратор внесе дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг".

Військовозобов'язаний отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Знайти найближчий центр надання адмінпослуг можна на електронній мапі.

ТЦК СП