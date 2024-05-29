Оновлення даних в ЦНАПах і в ТЦК: чи є різниця і який документ дають

Незалежно від того, оновлюєте ви дані в ЦНАПі чи ТЦК, видані в цих установах документи, є рівнозначними.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
За словами Наталі Шамрай, витяг про оновлення даних у ЦНАПах та код із ТЦК - це рівнозначні документи.
"Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в "Резерв+", або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток", - пояснює вона.
Важливо знати, що в застосунку, у витягу з ЦНАПу та у військовому квитку є унікальний номер. Саме за цим номером ідентифікують військовозобов'язаного.
"Оновивши дані одним із трьох способів (у застосунку "Резерв+", в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив", - каже Шамрай.
Застосунок "Резерв +"
ЦНАП
Знайти найближчий центр надання адмінпослуг можна на електронній мапі.
ТЦК СП
Раніше ми розповідали, скільки військовозобов'язаних вже оновили свої дані.
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