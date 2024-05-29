Обновление данных в ЦПАУ и ТЦК: есть ли разница и какой документ дают

Независимо от того, обновляете ли вы данные в ЦПАУ или ТЦК, выданные в этих учреждениях документы, равнозначны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
По словам Натальи Шамрай, выписка об обновлении данных в ЦПАУ и код из ТЦК - это равнозначные документы.
"Это равнозначный индивидуальный номер, который отражен либо в выписке, полученной в ЦПАУ, либо в "Резерв+", либо это штрих-код, вклеенный в военный билет", - объясняет она.
Важно знать, что в приложении, выписке из ЦПАУ и военном билете есть уникальный номер. Именно по этому номеру идентифицируют военнообязанного.
"Обновив данные одним из трех способов (в приложении "Резерв+", в ТЦК или ЦПАУ), военнообязанный выполнил требование закона и не получит штраф за то, что этого не сделал", - говорит Шамрай.
Приложение "Резерв+"
ЦПАУ
Найти ближайший центр предоставления админуслуг можно на электронной карте.
ТЦК СП
Раньше мы рассказывали, сколько военнообязанных уже обновили свои данные.
Читайте также, можно ли в ЦПАУ оформить отсрочку от мобилизации.