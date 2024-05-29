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Скільки військовозобов'язаних оновили дані в ЦНАПах Києва: статистика

Київ, Середа 29 травня 2024 10:00
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Скільки військовозобов'язаних оновили дані в ЦНАПах Києва: статистика Скільки чоловіків у Києві оновили свої дані (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

З 18 травня розпочалося оновлення даних для всіх військовозобов'язаних. Зробити це можна за допомогою ТЦК, ЦНАПу чи застосунку "Резерв+". У ЦНАПах Києва свої дані оновили майже сім тисяч військовозобов'язаних.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Скільки військовозобов'язаних оновили дані в ЦНАПах Києва

"Маємо актуальні дані по столиці. Станом на 27 травня 6 804 людини оновили свої облікові дані в Києві саме через ЦНАП", - каже Наталя Шамрай.

Відомо, що загалом з 18 травня понад 1,1 мільйона військовозобов'язаних українців оновили дані через "Резерв+". Що стосується ЦНАПів і ТЦК по всій Україні, це близько 55 і 38 тисяч відповідно.

Як відбувається оновлення даних у ЦНАПах

За словами Наталії Шамрай, прийом адміністратором ЦНАПу триває від семи до 10 хвилин. Однак потрібно зачекати ще певний час, поки дані оновляться в системі.

Після цього людина отримує витяг про оновлення даних, але чекати на нього доведеться від 10 хвилин до кількох годин залежно від технічних можливостей.

"Якщо витяг не сформувався відразу, ми видаємо людині опис прийнятих документів. Це є підтвердженням того, що людина прийшла до ЦНАПу, зробила заявку на оновлення даних і чекає на результат. Навіть якщо самого витягу ще немає. А коли все готово, в СМС-повідомленні приходить сповіщення, і роздрукований адміністратором з проставленим печаткою та підписом витяг можна забирати", - розповідає директорка.

Вона також наголошує, що в деяких випадках ЦНАПи можуть відмовитися оновлювати дані, тому що не мають повноважень змінювати дані системи.

"У випадках відмов людині треба йти до ТЦК і СП. Тому що це єдиний орган, який ухвалює рішення з цієї теми", - зазначає Шамрай.

Раніше ми розповідали, чи продовжать терміни оновлення даних військовозобов'язаних.

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