Чи можна оформити відстрочку від мобілізації в ЦНАПах

Мобілізація в Україні триває, адже армії потрібні свіжі сили й спеціалісти різних професій. Водночас у декого з військовозобов'язаних виникає питання - чи можна оформити відстрочку від мобілізації у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах)?

Робота ЦНАПів на тлі нового "мобілізаційного" закону

З 18 травня 2024 року, коли "запрацював" новий закон про мобілізацію, центри надання адміністративних послуг по всій Україні розпочали приймати військовозобов'язаних громадян, яким потрібно оновити свої дані.

"Оновлення даних військовозобов'язаних - це нова функція й для самих ЦНАПів", - зауважила Наталія Шамрай.

При цьому великих черг до ЦНАПів, за її словами, наразі не спостерігається, адже частина українців має можливість оновити свої дані через мобільний застосунок "Резерв+".

Водночас у ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг - від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексних послуг ветеранам (які за допомогою ЦНАПів можна оформити за однією заявою).

Експерт уточнила, що учасник бойових дій може нині отримати 38 видів послуг. Однак завдяки спрощеній процедурі для цього не потрібно подавати стільки ж комплектів документів.

Чи можна оформити відстрочку від мобілізації у ЦНАПах

Шамрай наголосила, що до повноважень ЦНАПів "саме внесення певних даних не належить", тобто оформити там відстрочку від мобілізації не можна. З таких питань потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА пояснила, що "коли людина оновила дані, то побачила відображення відомостей про неї, і ця інформація може бути не повною".

"Наприклад, є бронювання, але дані про це відсутні, то відділ кадрів, який його бронював, при наступній звірці по документах в ТЦК звертає увагу на це. І така інформація вноситься, а через день-два вона відобразиться в системі", - додала вона.