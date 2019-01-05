Онлайн-трансляция подписания томоса

Фото (president.gov.ua)

Церемония подписания томоса проходит в патриаршем храме Святого Георгия

В патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле началась процедура подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Прямой эфир опубликован на странице в Facebook президента Украины Петра Порошенко.

Підписання Томосу у Стамбулі Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 січня 2019 р.

Отметим, что сегодня состоится подписание Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Ранее РБК-Украина показывало онлайн-трансляцию молебна перед подписанием томоса

Напомним, сегодня утром украинская делегация прибыла в турецкий город Стамбул получать томос Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине.

Программой визита на 5 января предусмотрена встреча председателя Верховной рады Андрея Парубия и президента Порошенко с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с вселенским патриархом Варфоломеем. Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко.