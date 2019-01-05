ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Онлайн-трансляція підписання томосу

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 12:29
Онлайн-трансляція підписання томосу
Фото (president.gov.ua)

Церемонія підписання томосу проходить в патріаршому храмі Святого Георгія

В патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі почалася процедура підписання томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Прямий ефір опублікований на сторінці Facebook президента України Петра Порошенка.

 

Підписання Томосу у Стамбулі

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 січня 2019 р.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться підписання Вселенським патріархом Варфоломієм томосу про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

Раніше РБК-Україна показувало онлайн-трансляцію молебню перед підписанням томосу

Нагадаємо, сьогодні вранці українська делегація прибула турецьке місто Стамбул отримувати томос Вселенського патріарха про автокефалію Православної церкви в Україні.

Програмою візиту на 5 січня передбачена зустріч голови Верховної ради Андрія Парубія та президента Порошенка з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом, відвідування Вселенського патріархату і зустріч з вселенським патріархом Варфоломієм. Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу вселенським патріархом Варфоломієм і у молитві в Патріаршому храмі Св.Георгія. По завершенню процедури підписання томосу прозвучать заяви: вселенського патріарха Варфоломія, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, президента Порошенко.

Онлайн-трансляція молебню перед підписанням томосу Українська делегація прибула до Стамбулу для отримання томосу
Теми: Томос про автокефалію УПЦ
Новини України Томос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся