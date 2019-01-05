Онлайн-трансляція підписання томосу

Фото (president.gov.ua)

Церемонія підписання томосу проходить в патріаршому храмі Святого Георгія

В патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі почалася процедура підписання томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Прямий ефір опублікований на сторінці Facebook президента України Петра Порошенка.

Підписання Томосу у Стамбулі Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 січня 2019 р.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться підписання Вселенським патріархом Варфоломієм томосу про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

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Нагадаємо, сьогодні вранці українська делегація прибула турецьке місто Стамбул отримувати томос Вселенського патріарха про автокефалію Православної церкви в Україні.

Програмою візиту на 5 січня передбачена зустріч голови Верховної ради Андрія Парубія та президента Порошенка з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом, відвідування Вселенського патріархату і зустріч з вселенським патріархом Варфоломієм. Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу вселенським патріархом Варфоломієм і у молитві в Патріаршому храмі Св.Георгія. По завершенню процедури підписання томосу прозвучать заяви: вселенського патріарха Варфоломія, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, президента Порошенко.