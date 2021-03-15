Снова в онлайн. Школы идут на каникулы или дистанционное обучение: ситуация в областях

Школам Украины в "желтой" и "оранжевой" зонах рекомендуют перейти на дистанционное обучение. Образовательные учреждения "красной" зоны уже работают онлайн.
Рекомендации школам от Минобразования опубликовал в Telegram глава ведомства Сергей Шкарлет.
Как сообщил Шкарлет, на данный момент, согласно постановлению Кабмина, для школ действуют такие ограничения:
В "красной зоне" карантина" запрещена работа старшей школы (5-11 классы), разрешается работать 1-4 классам и садикам.
Что рекомендует МОН:
"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - написал Шкарлет.
С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин, который подразумевает деление страны на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая и зеленая), в зависимости от эпидситуации. Самые жесткие ограничения, как во время локдауна, вводятся в "красной зоне". В "оранжевой зоне" ужесточение карантина не предусмотрено, но попадание в эту зону сигнализирует об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе и предупреждает о риске попадания в "красную зону" с локдауном.
"Желтая зона" предусматривает некоторые ограничения, в частности:
"Зеленая зона", как анонсировали в Минздраве, ограничений не содержит, но в нее еще не попадала ни одна область.
Так, по состоянию на 15 марта, в "красной зоне" карантина находятся:
В "оражевой зоне" находятся:
В "желтой зоне" остаются:
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине наблюдается рост случаев COVID-19. В комментарии РБК-Украина, эксперты назвали несколько причин всплеска коронавируса: сезонный фактор, распространение "британского" штамма коронавируса и пренебрежение карантинными ограничениями.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".