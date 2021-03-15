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Снова в онлайн. Школы идут на каникулы или дистанционное обучение: ситуация в областях

Автор: Ирина Гамерская

Школам Украины в "желтой" и "оранжевой" зонах рекомендуют перейти на дистанционное обучение. Образовательные учреждения "красной" зоны уже работают онлайн.

Рекомендации школам от Минобразования опубликовал в Telegram глава ведомства Сергей Шкарлет.

Рекомендация для школ от МОН

Как сообщил Шкарлет, на данный момент, согласно постановлению Кабмина, для школ действуют такие ограничения:

  • запрещено посещать школы, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей;
  • в школах запрещено проводить спектакли, праздники, концерты со зрителями и более чем для одного класса.

В "красной зоне" карантина" запрещена работа старшей школы (5-11 классы), разрешается работать 1-4 классам и садикам.

Что рекомендует МОН:

  • продолжить при необходимости каникулы в школах.
  • переводить на дистанционку 5-11 классы школ, а также техникумы и вузы в "желтых" и "оранжевых" зонах.

"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - написал Шкарлет.

Что уже решили в областях

Карантинное зонирование

С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин, который подразумевает деление страны на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая и зеленая), в зависимости от эпидситуации. Самые жесткие ограничения, как во время локдауна, вводятся в "красной зоне". В "оранжевой зоне" ужесточение карантина не предусмотрено, но попадание в эту зону сигнализирует об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе и предупреждает о риске попадания в "красную зону" с локдауном.

"Желтая зона" предусматривает некоторые ограничения, в частности:

  • ограничена работа кафе и ресторанов (с 7 утра до полуночи),
  • в транспорте число пассажиров не должно превышать число посадочных мест,
  • разрешен допуск зрителей на футбольные матчи, но не более 50% от числа мест на трибуне,
  • масочный режим и дистанция.

"Зеленая зона", как анонсировали в Минздраве, ограничений не содержит, но в нее еще не попадала ни одна область.

Так, по состоянию на 15 марта, в "красной зоне" карантина находятся:

  • Ивано-Франковская область,
  • Черновицкая область,
  • Закарпатская область,
  • Житомирская область.

В "оражевой зоне" находятся:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Донецкая область,
  • Киевская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

В "желтой зоне" остаются:

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Запорожская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Ровенская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине наблюдается рост случаев COVID-19. В комментарии РБК-Украина, эксперты назвали несколько причин всплеска коронавируса: сезонный фактор, распространение "британского" штамма коронавируса и пренебрежение карантинными ограничениями.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".

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